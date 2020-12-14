Ticket Restaurant Edenred ve Tchibo'dan kahveseverlere özel kampanya
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Ticket Restaurant Edenred ve Tchibo'dan kahveseverlere özel kampanya

14.12.2020 12:39 | Son Güncelleme: 14.12.2020 12:42
Ticket Restaurant Edenred ve Tchibo'dan kahveseverlere özel kampanya

Ticket Restaurant Edenred, Tchibo ile kahveseverlere yönelik kampanya başlattı.

Ticket Restaurant Edenred, Tchibo ile kahveseverlere yönelik kampanya başlattı.

Şirket açıklamasına göre, kurumsal ödeme çözümleri sektöründe hizmet veren Edenred Türkiye, 71 yıllık uzmanlığıyla kahve tutkunlarına özgün kahve deneyimi sunan Tchibo ile bir kampanya hayata geçirdi. Türkiye genelindeki tüm Tchibo mağazalarında geçerli olacak kampanya kapsamında 1-31 Aralık 2020 tarihleri arasında Tchibo'nun Gel Al hizmeti aracılığıyla standart boy sade ve sütlü filtre kahve siparişi veren Ticket Restaurant kartlılar kahvelerine 7,95 TL yerine 4,95 TL ödeyecek.

Kampanyadan yararlanmak isteyen Ticket Restaurant kullanıcıları, 1-31 Aralık 2020 tarihleri arasında kampanya kodlarına MyEdenred uygulamasının Red Club bölümünden kolaylıkla ulaşabilecek. Kodlarını alan kullanıcıların, Tchibo mağazalarından verecekleri siparişlerde yetkililere kampanya kodunu göstermeleri yeterli olacak. Ticket Restaurant Kart sahipleri kampanyadan her gün yeni bir kampanya kodu alarak yararlanabilecek.

Kampanya ile ilgili detaylar için www.edenred.com.tr web sitesi ziyaret edilebiliyor ya da 444 22 66 Edenred Çağrı Merkezi aranabiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tolga Yanık

İlgili Haberler

Satışlar düşünce firmalar kozunu çekti: Sıfır otomobiller için faizsiz kampanya geliyor
Satışlar düşünce firmalar kozunu çekti: Sıfır otomobiller için faizsiz kampanya geliyor
İki giyim markasından kadınlara özel koleksiyon
İki giyim markasından kadınlara özel koleksiyon
Pandeminin özel güvenlik sektörüne ilave maliyeti 10 milyon lirayı aştı
Pandeminin özel güvenlik sektörüne ilave maliyeti 10 milyon lirayı aştı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mustafa Varank Mevlüt Çavuşoğlu Süreyya Sadi Bilgiç Recep Tayyip Erdoğan
Magazin İrem Derici Serdar Ortaç Kıvanç Tatlıtuğ İbrahim Tatlıses
Spor Neymar Adem Ljajic Serdar Aziz Burak Yılmaz Malcolm Thomas
Tüm Haberler Erkek İzmir Aralık Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ticket Restaurant Edenred ve Tchibo'dan kahveseverlere özel kampanya - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.12.2020 12:48:24. #1.14#
title