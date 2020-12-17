Ticket Restaurant Edenred ve Burger King'den indirim kampanyası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Ticket Restaurant Edenred ve Burger King'den indirim kampanyası

17.12.2020 10:47 | Son Güncelleme: 17.12.2020 10:50
Ticket Restaurant Edenred ve Burger King'den indirim kampanyası

Ticket Restaurant Edenred ile Burger King arasında gerçekleştirilen iş birliğiyle Big King Menü'ler, Ticket Restaurant Yemek Kartı sahipleri için indirimli olacak.

Ticket Restaurant Edenred ile Burger King arasında gerçekleştirilen iş birliğiyle Big King Menü'ler, Ticket Restaurant Yemek Kartı sahipleri için indirimli olacak.

Ticket Restaurant Edenred'in açıklamasına göre, Edenred Türkiye, yaptığı kampanyalarla kart kullanıcılarına cazip fırsatlar sunmaya devam ediyor.

Şirket, bu kapsamda son olarak Burger King ile bir kampanya başlattı. Kampanya kapsamında, 31 Aralık'a kadar tüm Burger King şubelerinden gel-al hizmeti kapsamında Big King Menü satın alan Ticket Restaurant Yemek Kartı sahipleri, orta boy içecek ve orta boy patatesin dahil olduğu menüye 22,95 TL yerine 17,95 TL'ye sahip olabilecek.

Kampanyadan yararlanmak isteyen kullanıcılar, kampanya kodlarına 31 Aralık'a kadar MyEdenred uygulamasının Red Club bölümünden kolaylıkla ulaşabilecek. Kodlarını alan kullanıcıların, Burger King şubelerine giderek verecekleri siparişlerinde yetkililere kampanya kodunu göstermeleri ve ödemelerini Ticket Restaurant Yemek Kartı ile yapmaları yeterli olacak.

Kullanıcılar, ayrıca kampanyadan tek bir gün değil, yeni bir kampanya kodu alarak her gün yararlanabilecek.

Gel-al siparişlerde geçerli olan kampanya; havalimanı restoranları, mobil tır restoranları ve paket servis hariç tüm Burger King şubelerinde geçerli olacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Aslanhan

İlgili Haberler

Malatya'da küçük esnafa destek kampanyası büyüyor
Malatya'da küçük esnafa destek kampanyası büyüyor
Yeni yıla özel 'Kış Festivali' kampanyası
Yeni yıla özel 'Kış Festivali' kampanyası
Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde su fiyatlarına yüzde 50 indirim geldi
Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde su fiyatlarına yüzde 50 indirim geldi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Donald Trump İlham Aliyev Meral Danış Beştaş Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Alişan Cem Yılmaz Hakan Taşıyan Ayşegül Yıldız
Spor Ersun Yanal Pierre Webo Burak Yılmaz Özgür Yankaya Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Çocuk Milli İngiltere Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ticket Restaurant Edenred ve Burger King'den indirim kampanyası | Haberler.com Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.12.2020 10:52:34. #1.15#
title