Ticarileşebilecek iş fikirlerinin büyük yatırımlarla buluşma fırsatı
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Ticarileşebilecek iş fikirlerinin büyük yatırımlarla buluşma fırsatı

Ticarileşebilecek iş fikirlerinin büyük yatırımlarla buluşma fırsatı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Girişimcileri dünyanın en büyük müşteri ve yatırımcı ağlarıyla buluşturan Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM), 2021 yılının ikinci çağrı dönemini başlattı.

Girişimcileri dünyanın en büyük müşteri ve yatırımcı ağlarıyla buluşturan Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM), 2021 yılının ikinci çağrı dönemini başlattı.

UBI Global tarafından 70'i aşkın ülkede 700'den fazla kuluçka ve hızlandırma merkezi arasında 'Dünyanın En Gelecek Vaad Eden Merkezi' ödülüne layık görülen Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM) yeni girişimcilerini bekliyor. Girişimciler btm.istanbul web adresinden 11 Temmuz'a kadar başvuru yapabilecek.

Verilen bilgiye göre, girişimcilere 3 bin metrekarelik yerleşkesinde hizmet veren yeni nesil startup merkezi BTM'ye, kurulduğu günden bu yana geçen 4 yıllık sürede 10 binden fazla başvuru yapıldı. 300 milyon lira değerlemeyi geçen yatırımları ve 100 milyon liraya yaklaşan satışı ile adından bahsettiren BTM, eğitim ve seminer, mentor desteği, yatırımcı eşleştirmeleri, girişimcilerin yatırımcı karşısında sunum yaptığı demoday etkinlikleri, 7/24 ofis imkanı ve birebir danışmanlık gibi ücretsiz hizmetler sunuyor.

İTO'da sunum yapıyorlar

Bununla birlikte 81 meslek komitesi ile 430 bini aşkın üyesi olan İstanbul Ticaret Odası (İTO) iştiraki olması sebebiyle organik bir yatırım ağına sahip olan BTM'de girişimciler, İTO'nun 81 meslek komitesinden iş modelleri ile ilgili olan komitelere giderek sunum yapma hakkına erişebiliyor. İş modellerini sektör içerisinde bulunan iş insanlarına anlatma fırsatı bulan girişimciler, komite üyelerinden geri bildirimler alarak iş modellerini bir adım daha ileri taşıma fırsatı elde edebiliyor.

BTM'nin sunduğu tüm imkanlardan ücretsiz olarak yararlanmak isteyen girişimci adayları, girişimci olmak ve ekosistem içerisinde yer almak istiyorsa BTM Kamp, mevcut iş fikrini modelleyip ürüne dönüştürdüyse (MVP) Ön Kuluçka, ilk satışını yaptıysa (PoC) Kuluçka, yatırım almış ve ölçekleme (scaleup) aşamasında ise Post Kuluçka Programı'na başvuru yapabiliyorlar. - İSTANBUL

Ticarileşebilecek iş fikirlerinin büyük yatırımlarla buluşma fırsatı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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