Ticari yatlar ve gezi tekneleri 1 Haziran'da faaliyetlerine yeniden başlayacak
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Ticari yatlar ve gezi tekneleri 1 Haziran'da faaliyetlerine yeniden başlayacak

Ticari yatlar ve gezi tekneleri 1 Haziran'da faaliyetlerine yeniden başlayacak Korona virüs tedbirleri kapsamında 24 Mart 2020 tarihinde faaliyetleri durdurulan ticari yat ve ilkel yapılı ahşap gemilere 1 Haziran 2020 tarihinden itibaren faaliyetlerine tekrar başlama izni verildi.

28.05.2020 18:36 | Son Güncelleme: 28.05.2020 18:41

Ticari yatlar ve gezi tekneleri 1 Haziran'da faaliyetlerine yeniden başlayacak

AYDIN - Korona virüs tedbirleri kapsamında 24 Mart 2020 tarihinde faaliyetleri durdurulan ticari yat ve ilkel yapılı ahşap gemilere 1 Haziran 2020 tarihinden itibaren faaliyetlerine tekrar başlama izni verildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü'nün resmi yazısının ardından Kuşadası'ndaki ticari yat ve gezi teknesi sahipleri hemen hazırlıkları başladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden ticaret odalarına gönderilen resmi yazıya göre, koronavirüs salgını nedeniyle 24 Mart 2020 tarihinde çalışmaları durdurulan ticari yat ve ilkel yapılı ahşap gemilerin, İçişleri Bakanlığı Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığının aldığı tedbirlere uyma şartıyla 1 Haziran 2020 tarihinden itibaren faaliyetlerine yeniden başlamalarına karar verildiği duyuruldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü'nün resmi yazısında, ticari yatların faaliyetlerinin, turun kapalı grupla yapılması durumunda mevcut kapasiteleriyle, farklı kişilerden oluşan grupla yapılması durumunda ise sosyal mesafe planına uygun olarak yürütüleceği kaydedilerek, teknelerin düzenli enfeksiyonunun yapılması ve her tur değişimi öncesinde tam dezenfeksiyon işleminin sağlanması ve bu işlemin belgelendirilmesinin Liman Başkanlıklarınca kontrol edileceği belirtildi. Tur başladıktan sonra ve tur süresince, yatlara, diğer teknelerden ve karadan misafir kabul edilmeyeceği bildirildi. Tekne girişinde veya dış cephesinde misafir ile personelin kolayca görebileceği genel kullanım alanlarında uygulanan ve uyulması gereken Kovid-19 tedbirleri ve kurallarına ilişkin yazılı ve görsel bilgilendirme panolarının düzenleneceği kaydedilen yazıda, yeme ve içme hizmetlerinin mümkünse kapalı paketli olarak hijyen koşulları çerçevesinde servis edileceği belirtildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğünün resmi yazısının ardından Kuşadası'ndaki ticari yat ve gezi teknesi sahipleri hemen hazırlıkları başladı. Süratle bakım çalışması yapmaya başlayan gezi teknesi sahipleri alınan karardan büyük memnuniyet duyduklarını söylediler. Salgın sürecinden en olumsuz etkilenen sektörlerin başında geldiklerini kaydeden sektör temsilcileri, "Büyük beklentimiz vardı ancak salgın turizm sezonuna yönelik tüm beklentilerimizi yerle bir etti. 24 Mart tarihinde faaliyetlerimiz durdurulmuştu.İki aylık bir aradan sonra yeniden faaliyetlerimize izin verilmesinden ve beklediğimiz kararın çıkmasından büyük memnuniyet duyuyoruz. Gezi tekneleri ve yat turizmi korona virüs sürecinden en çok etkilenen turizm sektörüne önemli katkılar sağlayacak" dediler.

Ticari yatlar ve gezi tekneleri 1 Haziran'da faaliyetlerine yeniden başlayacak

Kaynak: İHA

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