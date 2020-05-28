Ticari yat faaliyetleri 1 Haziran'da başlıyor
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Ticari yat faaliyetleri 1 Haziran'da başlıyor

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, ticari yat ve ilkel yapılı ahşap gemilerle faaliyetlere 1 Haziran'da yeniden başlanacağını açıkladı.

Ticari yat faaliyetleri 1 Haziran'da başlıyor
28.05.2020 13:10 | Son Güncelleme: 28.05.2020 13:10

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, ticari yat ve ilkel yapılı ahşap gemilerle faaliyetlere 1 Haziran'da yeniden başlanacağını açıkladı. 

Bakan Karaismailoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında ticari yat ve ilkel ahşap gemilerin faaliyetlerinin 24 Mart'ta durdurulduğunu hatırlattı. Karaismailoğlu, Türkiye'nin coğrafi yapısına özgü gelişen sektör olan mavi tur yapan ticari yat ve ilkel kapılı ahşap gemi cinsi teknelerin ticari faaliyetlerinin, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın aldığı önlemlerle İçişleri ile Sağlık Bakanlığı'nın kararları doğrultusunda yürütüleceğini söyledi. Bakan Karaismailoğlu, ticari yat ve ilkel yapılı ahşap gemilerin faaliyetlerine 1 Haziran'da yeniden başlayacağını kaydetti. 

'84 YOLCUYU ANKARA'DAN İSTANBUL'A UĞURLADIK'Yüksek Hızlı Tren'lerde (YHT) yüzde 50 koltuk kapasitesi ile seferleri bugün itibarıyla başlattıklarını ve ilk trende 84 yolcuyu saat 07.00'de Ankara'dan İstanbul'a uğurladıklarını belirten Bakan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:  

"Demiryollarımızda olduğu gibi Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımıza bağlı tüm ulaşım modlarında, kara, hava ve deniz yollarında önceliğimiz insanların sağlığı ve güvenliği. Vatandaşımızın sevdiklerine ulaşması için Bilim Kurulu'nun önerileri doğrultusunda aşamalı olarak yeni normalleşme sürecine girdiğimiz bugünlerden Türkiye'nin, 83 milyonun daha güçlü bir şekilde çıkacağına inancımız tamdır. Tüm vatandaşlarımıza bu süreçte göstermiş oldukları hassasiyet ve duyarlılık için ayrıca teşekkür ediyorum."

ANKARA, -


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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