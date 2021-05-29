Ticari taksiyle motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
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Ticari taksiyle motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Ticari taksiyle motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Düzce'de caddede dönüş yapmak isteyen ticari taksi ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Düzce'de caddede dönüş yapmak isteyen ticari taksi ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Düzce merkeze bağlı Eski Bolu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, caddeden yan yola dönüş yapmak isteyen E.Ö. idaresindeki 81 T 1238 plakalı Fiat marka ticari taksi ile D.B. yönetimindeki 14 AG 129 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosikletten düşen D.B. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan D.B. Atatürk Devlet Hastanesine kaldırdı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - DÜZCE

Ticari taksiyle motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
Ticari taksiyle motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
Ticari taksiyle motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
Ticari taksiyle motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
Ticari taksiyle motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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