Ticari taksiyle çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı
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Ticari taksiyle çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı

İhlas Haber Ajansı / Hakan Öztürk - Haberler | Yerel

Ticari taksiyle çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı Kocaeli'nin Gebze ilçesinde ticari taksi ile çarpışan motosiklet sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Ticari taksiyle çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde ticari taksi ile çarpışan motosiklet sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Sultan Orhan Mahallesi 1212 Sokak ile İlyasbey Caddesi'nin kesiştiği noktada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Burak T. idaresindeki 41 T 3058 plakalı ticari taksi ile Kenan Emir A. yönetimindeki 41 D 9795 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralı motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra ambulansa alınan yaralı tedavi edilmek üzere Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Ticari taksiyle çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı
Ticari taksiyle çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı
Ticari taksiyle çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı
Ticari taksiyle çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı
Ticari taksiyle çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı
Ticari taksiyle çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı
Ticari taksiyle çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hakan Öztürk

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