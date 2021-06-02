Ticari taksinin U dönüşü zincirleme kazayla son buldu
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Ticari taksinin U dönüşü zincirleme kazayla son buldu

Ticari taksinin U dönüşü zincirleme kazayla son buldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde U dönüşü yapmak istediği belirtilen ticari taksi zincirleme kazaya sebebiyet verdi.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde U dönüşü yapmak istediği belirtilen ticari taksi zincirleme kazaya sebebiyet verdi. Meydana gelen trafik kazasında 4 otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Olay, Pamukkale ilçesi Atalar Mahallesi İstiklal Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; cadde üzerinden U dönüşü yapmak istediği belirten 20 T 0431 plakalı otomobil sürücüsü R.A., dönüş yapacağı esnada YSE istikametine seyir halinde olan 20 ARD 49 plakalı otomobil sürücüsü T.Y. ile çarpıştı. Çarpışma neticesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden T.Y., park halinde bulunan 2 otomobile çarptı. Meydana gelen trafik kazasında 4 otomobilde maddi hasar meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye trafik ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekibi her 2 sürücünün de sağlık durumunu kontrol etti. Kazada ölen veya yaralanan olmazken sürücülerin polis ekipleri tarafından ifadeleri alındı. - DENİZLİ

Ticari taksinin U dönüşü zincirleme kazayla son buldu
Ticari taksinin U dönüşü zincirleme kazayla son buldu
Ticari taksinin U dönüşü zincirleme kazayla son buldu
Ticari taksinin U dönüşü zincirleme kazayla son buldu
Ticari taksinin U dönüşü zincirleme kazayla son buldu
Ticari taksinin U dönüşü zincirleme kazayla son buldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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