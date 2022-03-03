Ticari Taksiler Denetimden Geçti

Daire başkanlığına bağlı ekipler, ticari taksilerde hijyenden taksimetreye kadar detaylı bir kontrolde bulundu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler, kent merkezinde ticari taksilerde denetimde bulundu. Hijyen kuralları, taksimetre, yaka kartı gibi birçok konuda detaylı olarak incelemede bulunan ekipler, kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uyguladı. Öte yandan denetimlerin periyodik olarak devam edeceğini belirten Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Hüseyin Üstün, "Önceliğimiz kaliteli ve güvenli ulaşım. Bu doğrultuda denetim çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

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