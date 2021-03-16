Ticari takside uyuşturucu madde ile yakalandılar
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Ticari takside uyuşturucu madde ile yakalandılar

16.03.2021 13:16 | Son Güncelleme: 16.03.2021 13:23
Ticari takside uyuşturucu madde ile yakalandılar

Kırıkkale'de jandarma ekiplerince durdurulan ticari takside seyahat eden 3 kişinin üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kırıkkale'de jandarma ekiplerince durdurulan ticari takside seyahat eden 3 kişinin üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesine bağlı Hacıbalı köyü mevkisinde uygulama yapan jandarma ekipleri, şüpheli olarak durdurulan ticari takside uyuşturucu madde ele geçirdi. İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, ticari takside seyahat eden S.G., Ö.Ö. ve E.U. isimli şüpheli kişilerin üstünde 5 gram eroin, 1 adet uyuşturucu hap ve 4 adet uyuşturucu enjektörü ele geçirdi. Olaya ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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