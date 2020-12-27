Ticari takside içki satarken yakalandılar
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Ticari takside içki satarken yakalandılar

27.12.2020 13:50 | Son Güncelleme: 27.12.2020 13:54
Ticari takside içki satarken yakalandılar

Eskişehir'de ticari taksi ile içki satan şüpheli yakalandı.

Eskişehir'de ticari taksi ile içki satan şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, alkol satışı yaptığı öğrenilen araç Eskişehir'in Tepebaşı ilçesine bağlı Sakarya-1 Caddesi'nde durduruldu. Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğine bağlı ekipler tarafından incelenen araç içerisinde yapılan kontrollerde, çeşitli marka ve boyutlarda 9 şişe içki ve bir tekel markete ait pos cihazı bulundu. Ticari araç içerisinde bulunan 1 yolcuya sokağa çıkma yasağına uymama suçundan 3 bin 150 lira idari yaptırım uygulandı. Saat 20.00'den sonra içki satışı yapıldığı için pos cihazı bulunan tekel markete 17 bin lira ceza uygulandı. Ayrıca, araç içerisinde ele geçirilen alkollü içecekler yasal işlemlerinin devamı için geçici olarak muhafaza altına alındı. - ESKİŞEHİR

Ticari takside içki satarken yakalandılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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