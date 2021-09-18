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Ticari taksi yandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Ticari taksi yandı

Muğla'nın Marmaris ilçesi Armutalan Mahallesinde seyir halinde olan 48 T 4293 plakalı ticari taksi yanması sonucu kullanılmaz hale geldi.

Muğla'nın Marmaris ilçesi Armutalan Mahallesinde seyir halinde olan 48 T 4293 plakalı ticari taksi yanması sonucu kullanılmaz hale geldi.

Anmutalan Mahallesi Sarıca yolunda seyir halinde olan ticari taksinin motor bölümünden aniden dumanlar yükselmeye başladı. İçinde yolcu bulunmadığı öğrenilen ticari taksinin yanması sonucu 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar yapılması sonrası Büyükşehir Belediyesi Marmaris İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yaptığı müdahale sonrası araçtaki alevler kontrol altına alınırken, ticari takside yangın sonrası büyük hasar oluştu ve araç kullanılmaz hale geldi. - MUĞLA

Ticari taksi yandı

Ticari taksi yandı

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