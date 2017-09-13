İstanbul'da 300 polisin katılımıyla ticari taksi ve minibüslere yönelik uygulama yapıldı.



Alınan bilgiye göre Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, ilçe emniyet müdürlükleri, Özel Harekat, Narkotik Suçlarla Mücadele ve Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla 38 ilçede gerçekleşen uygulamada, taksi ve minibüslerdeki sürücü ve yolcuların kimlikleri kontrol edildi. Bazı ilçelerdeki uygulamalara, narkotik köpekleri de katıldı.



Durdurulan araçlarda arama yapan ekipler, 724 araç denetledi, bin 790 kişiye Genel Bilgi Tarama (GBT) kontrolü yaptı.



Uygulamada, 41 aranan araç yakalandı, 89 araç hakkında işlem yapıldı ve 18 araç trafikten men edildi. Aranan 4 şüphelinin yakalandığı uygulamada, yoklama kaçağı olduğu belirlenen 4 kişi hakkında işlem yapıldı.



Denetimlerde sürücülere yaklaşık 72 bin lira para cezası verildi.