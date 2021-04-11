Ticari taksi takla attı, sürücüler kazayı ucuz atlattı

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Ticari taksi takla attı, sürücüler kazayı ucuz atlattı Antalya'da hafif ticari araçla çarpışan ticari taksi takla attı.

Ticari taksi takla attı, sürücüler kazayı ucuz atlattı

ANTALYA - Antalya'da hafif ticari araçla çarpışan ticari taksi takla attı. Kazada her iki sürücünün burnu bile kanamadı.

Kaza, Kepez ilçesi Düden Caddesi üzerinde saat 20.15 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zafer Olur idaresindeki 07 F 1101 plakalı hafif ticari araç ile Mehmet Alp'in kullandığı ticari taksi çarpıştı. Çarpmanın ektisiyle kaldırıma vuran ticari taksi ardından takla atarak ters devrildi. Kazayı görenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesinin ardından olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Ekipler gelmeden önce çevredekilerin yardımıyla araçlardan çıkartılan sürücüler, kazayı yara almadan atlattı.

Kaza sonrası araçlar bölgeden çekici yardımıyla kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SUAT METİN