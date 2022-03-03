Ticari taksi otomobile çarptı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ticari taksi otomobile çarptı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Ticari taksi otomobile çarptı

Zonguldak'ta Milli Egemenlik Caddesi üzerinde ticari taksi ile otomobilin karıştığı kazada araçlarda maddi hasar meydana geldi.

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ta Milli Egemenlik Caddesi üzerinde ticari taksi ile otomobilin karıştığı kazada araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre kaza gece saatlerinde Milli Egemenlik Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre sürücüsünün kontrolünden çıkan ticari taksi otomobile çarptı. Şans eseri kazada yaralanan olmazken, ticari taksi ve otomobilde maddi hasar meydana geldi. Polis kazayla ilgili tutanak tuttu. - ZONGULDAK

Ticari taksi otomobile çarptı

Ticari taksi otomobile çarptı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Zonguldak, Milli, Taksi, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title