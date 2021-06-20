Ticari taksi ile otomobil kafa kafaya çarpıştı

Kastamonu'nun Küre ilçesinde ticari taksi ile otomobil çarpıştı.

Kastamonu'nun Küre ilçesinde ticari taksi ile otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan olmazken, araçlar ise hurdaya döndü.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu-Küre karayolunun 2. kilometresinde Efkar Tepesi mevkiinde Ahmet Karaş iradesindeki 37 T 5029 plakalı Tofaş marka ticari taksi ile plakası öğrenilemeyen Tofaş marka otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada yaralanan olmazken, araçlarda büyük maddi hasar oluştu. Kaza yapan araçlar, olay yerine çağrılan çekici yardımı ile bulundukları yerden kaldırıldı. Kazanın ardından polis ekipleri güvenlik önlemleri alarak, olay yerinde incelemelerde bulundu. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı