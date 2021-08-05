Ticari taksi ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
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Ticari taksi ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ticari taksi ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı Kocaeli'nin Derince ilçesi D-100 karayolunda ticari taksi ile otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Ticari taksi ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Derince ilçesi D-100 karayolunda ticari taksi ile otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Kocaeli'nin Derince ilçesi D-100 Karayolu, İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 46 KG 418 plakalı Renault marka otomobil ile seyir halinde olan Muharrem Yurdakul, trafiğin yavaşlaması neticesinde kendisi de yavaşladı. Yurdakul'un yavaşladığını fark edemeyen 41 T 7029 plakalı Dacia marka ticari taksi sürücüsü Hikmet Toprak, duramayarak Yurdakul'un otomobiline arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile Hikmet Toprak ve sürücüsü yaralandı. Durumu gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü Hikmet Toprak ve ismi öğrenilemeyen yolcu ambulansa alınarak tedavi edilmek üzere hastaneye götürüldü. Muharrem Yurdakul'un aracında bulunan eşi ve 5 yaşındaki oğlu, şans eseri yara almadan kurtuldu.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Ticari taksi ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Ticari taksi ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Ticari taksi ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Ticari taksi ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Ticari taksi ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mustafa Taşören

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