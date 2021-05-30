Ticari taksi ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Ticari taksi ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı Sivas'ta ticari taksi ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı Sivas'ta ticari taksi ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.