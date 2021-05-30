Ticari taksi ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ticari taksi ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı / Onur Erden - Haberler | 3. Sayfa

Ticari taksi ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı Sivas'ta ticari taksi ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı Sivas'ta ticari taksi ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Ticari taksi ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Sivas'ta ticari taksi ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı

SİVAS - Sivas'ta ticari taksi ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza kent merkezi İsmet Yılmaz Bulvarı üzerinde bulunan kavşakta meydana geldi. N.H. idaresindeki 58 T 0007 plakalı Fiat marka ticari taksi, B.K. yönetimindeki 58 AAH 163 plakalı Skoda marka otomobil ile kavşakta çarptı. Kazada ticari taksinin sürücüsü yaralandı. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis, ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Ticari taksi ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Ticari taksi ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Ticari taksi ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Ticari taksi ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Onur Erden

Yol ortasında tartıştığı taksiciye kurşun yağdırdı
Yol ortasında tartıştığı taksiciye kurşun yağdırdı
Antalya'da dehşet...Ticari taksi içinde kadınla tartışıp, taksi şoförüne kurşun yağdırdı
Antalya'da dehşet...Ticari taksi içinde kadınla tartışıp, taksi şoförüne kurşun yağdırdı
Karşıdan karşıya geçmeye çalışırken otomobil çarptı! Metrelerce havaya uçan şahıs, hastane yolunda can verdi
Karşıdan karşıya geçmeye çalışırken otomobil çarptı! Metrelerce havaya uçan şahıs, hastane yolunda can verdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Adnan Menderes Antony Blinken Hasan Polatkan Binali Yıldırım
Magazin Bergen Müge Anlı Acun Ilıcalı Demet Özdemir
Spor Ali Koç Arda Turan Sergen Yalçın Nihat Özdemir Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Ticari taksi ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.5.2021 16:45:06. #1.15#

title