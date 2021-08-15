Gebze'de taksiyle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
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Gebze'de taksiyle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Gebze'de taksiyle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
Anadolu Ajansı / Esmer Geçal - Haberler | Güncel

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde taksiyle çarpışan motosikletin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde taksiyle çarpışan motosikletin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi'nde Ertan C. idaresindeki 41 T 3102 plakalı taksi, 851. Sokak girişinde karşı yönden gelen Mehmet Fidan Y'nin kullandığı 34 CHA 701 plakalı motosikletle çarpıştı.

Yol kenarındaki çöp konteynerine savrulan motosiklet sürücüsü, ambulansla Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Gebze'de taksiyle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
Gebze'de taksiyle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
Gebze'de taksiyle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
Gebze'de taksiyle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
Gebze'de taksiyle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esmer Geçal

Rusya Savunma Bakanlığı: 'Be-200 uçağı Adana yakınlarında iniş yaparken düştü. Kazayı araştırmak üzere bir ekip kaza bölgesine gönderildi.'
Rusya Savunma Bakanlığı: "Be-200 uçağı Adana yakınlarında iniş yaparken düştü. Kazayı araştırmak üzere bir ekip kaza bölgesine gönderildi."
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