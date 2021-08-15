Gebze'de taksiyle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde taksiyle çarpışan motosikletin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde taksiyle çarpışan motosikletin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi'nde Ertan C. idaresindeki 41 T 3102 plakalı taksi, 851. Sokak girişinde karşı yönden gelen Mehmet Fidan Y'nin kullandığı 34 CHA 701 plakalı motosikletle çarpıştı.
Yol kenarındaki çöp konteynerine savrulan motosiklet sürücüsü, ambulansla Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Esmer Geçal