Ticari plaka başvuru işlemleri ilçelerden yapılmaya başlandı

23.09.2019 17:03

Muğla Büyükşehir Belediyesi hayata geçirdiği yeni düzenlemeyle "Çalışma ve Güzergah İzin Belgeleri ile Uygunluk Belgelerini" alacak ticari plaka sahibi şoför esnafının zaman ve maddi kayıp yaşamamaları için il merkezine gelmeden belgelerini alabilmelerini sağlıyor.



Muğla Büyükşehir Belediyesi "Çalışma ve Güzergah İzin Belgelerini" için pilot bölgelerden biri olarak belirlediği Fethiye ilçesinde ticari plaka sahibi şoför esnafının başvurularını almaya başladı.



Muğla'nın coğrafi yapısı nedeniyle Muğla genelindeki ticari plaka sahibi şoför esnafının "Çalışma ve Güzergah İzin Belgeleri ile Uygunluk Belgelerini" çıkartmak için zaman ve maddi kayıp yaşamamaları için Muğla Büyükşehir Belediyesi yeni bir düzenlemeyi hayata geçirdi. Bu kapsamda, Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından il genelinde faaliyet gösteren ticari plaka (S,T,TM,BB) sahibi şoför esnafının zaman ve maddi kayıp yaşamadan başvurularını bulundukları ilçelerde yapabilmeleri sağlanıyor.



Başvuruların alınmasına Fethiye ilçesinde başlandı



Muğla Büyükşehir Belediyesi, "Çalışma ve Güzergah İzin Belgeleri" için Fethiye ilçesini pilot bölgelerden biri olarak belirledi. Bu kapsamda ticari plaka sahibi şoför esnafından Fethiye ilçesinde başvurular alınmaya başlandı. Köprübaşı mevkii köyler garajı Fethiye Ulaşım Koordinatörlüğünde kabul edilen başvurularda şoför esnafları il merkezine gelmelerine gerek kalmadan başvurularını yapabiliyor. Ayrıca sadece Fethiye ilçesindeki esnaflar değil, yakın ilçelerdeki esnaflarda bu ilçelerden müracaatlarını yapabiliyor.



Muğla Büyükşehir Belediyesi teknik altyapıları tamamlamasıyla birlikte Bodrum ve Marmaris ilçesinde de "Çalışma ve Güzergah İzin Belgeleri" ticari plaka sahibi şoför esnafının başvurularını kabul etmeye başlayacak. Bu kapsamda Bodrum ilçesinde 1926 esnaf, Marmaris ilçesinde de 981 esnaf il merkezine gerek kalmadan iş ve işlemlerini halledebilecek. Şoför esnafları Marmaris ilçesinde Armutalan eski belediye binasının bulunduğu Muğla Büyükşehir Belediyesi Marmaris Hizmet Binası 2. Katta, Bodrum ilçesinde ise Konacık - Bitez Kavşağı Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası Ulaşım Koordinatörlüğüne başvuru yapabilecekler.



Büyükşehir Belediyesi: "Esnafımızın mağdur olmaması için vatandaş odaklı hizmetlerimize devam Muğla Büyükşehir Belediyesi'nde yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; "İlimiz genelinde kanun ve mevzuatlar kapsamına giren araçların "Taşımaya Uygunluk Belgesi" alması için bir dizi uygulama ve kontrolden geçmesi gerekiyor. Bu yüzden şoför esnafımız bu belgenin oluşturulması için belediye binamıza gelmeleri ve evraklarını doldurması gerekiyor. İlimizin coğrafi anlamdaki büyüklüğü de göz önüne alındığı taktirde şoför esnafımız iş gücü ve zaman kaybı yaşıyordu. Şoför esnafımızın çalışma ve güzergah izin belgeleri ile başvuru ve takip işlemlerini, Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odaları tarafından görevlendirilen personel aracılığı ile takip edilmesine imkan veren uygulamayı hayata geçirdik. Dağ bayır, yağmur çamur, gece gündüz demeden araçların uygunluk kontrollerinin yapılması için görevlendirdiğimiz personel vasıtası ile faaliyet gösterdiği ilçe, mahalle ve durak merkezine giderek gerekli kontrolleri yapılmaya devam ediliyor. Bu ve buna benzer şekilde esnafımızın işini kolaylaştıracak, zamandan tasarruf ettirecek vatandaş odaklı hizmetlerimize devam edeceğiz" - MUĞLA

Kaynak: İHA