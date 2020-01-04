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Ticari mesajlara düzenleme: İYS'ye kayıt olma zorunluluğu getirildi

Ticari elektronik ileti göndermek isteyen gerçek ve tüzel kişiler, Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi'ne (İYS) kaydolacak, sistem üzerinde onayı bulunmayan alıcılara ticari elektronik ileti gönderilemeyecek.

04.01.2020 11:19 | Son Güncelleme: 04.01.2020 11:19
Ticari mesajlara düzenleme: İYS'ye kayıt olma zorunluluğu getirildi

Ticari elektronik ileti göndermek isteyen gerçek ve tüzel kişiler, Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi'ne (İYS) kaydolacak, sistem üzerinde onayı bulunmayan alıcılara ticari elektronik ileti gönderilemeyecek.

Kaynak: Dunya.com

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