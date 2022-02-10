Ticari gemideki yaralıyı Sahil Güvenlik tahliye etti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ticari gemideki yaralıyı Sahil Güvenlik tahliye etti

İhlas Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
Ticari gemideki yaralıyı Sahil Güvenlik tahliye etti

Datça demir sahasında bulunan ticari bir gemide çıkan yangını söndürme çalışmaları esnasında 1 mürettebatın dumandan zehirlendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu gönderildi.

Datça demir sahasında bulunan ticari bir gemide çıkan yangını söndürme çalışmaları esnasında 1 mürettebatın dumandan zehirlendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu gönderildi.

Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından çıkan yangında dumandan etkilenen mürettebatın tıbbi tahliyesi gerçekleştirilerek 112 Acil Sağlık ambulansına teslim edildi.

(Bekir Tosun/ İHA)

İhlas Haber Ajansı - Güncel

Sahil Güvenlik, 112 Acil, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title