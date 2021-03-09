"Ticari Diplomasi Yolculuğu" buluşmaları

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Yönetim Kurulu Üyesi, Türkiye-Afrika İş Konseyleri Koordinatör Başkanı ve Türkiye-Mauritius İş Konseyi Başkanı Berna Gözbaşı, Afrika'nın her zaman fırsatlara açık olduğunu belirterek, "Türkiye'nin bu fırsatı kaçırmaması gereken bir bölge.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Yönetim Kurulu Üyesi, Türkiye-Afrika İş Konseyleri Koordinatör Başkanı ve Türkiye-Mauritius İş Konseyi Başkanı Berna Gözbaşı, Afrika'nın her zaman fırsatlara açık olduğunu belirterek, "Türkiye'nin bu fırsatı kaçırmaması gereken bir bölge. Afrika ile ticaret hacmimizi artırmak için çok sayıda planımız var. Bu konudaki çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor." dedi.

Gözbaşı, Ekonomi Gazetecileri Derneği'nin (EGD) DEİK ile çevrim içi düzenlediği, Inbusiness Genel Yayın Yönetmeni ve Sabah gazetesi yazarı Hülya Güler moderatörlüğünde gerçekleşen "Ticari Diplomasi Yolculuğu" buluşmalarına katıldı.

Konuşmasında 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne değinen Gözbaşı, toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilgili daha çok mücadele edilmesi gerektiğini belirtti.

Kayserispor Başkanı da olan Gözbaşı, son dönemde çok azalmadan devam eden kadına şiddet olaylarının herkesi derinden üzdüğünü ifade ederek, sadece bir günde kadınları anarak toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanamayacağını, bunun daha çok konuşulması, doğduğu andan itibaren erkeklere kadına saygıyı öğretmek gerektiğini söyledi.

DEİK bünyesinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Gözbaşı, şunları kaydetti:

"DEİK, Türkiye'nin dışa açılan yüzü. Kendi işimi kurduktan sonra ilk ticaretim Afrika'ya oldu. Afrika her zaman fırsatlara açık. Türkiye'nin bu fırsatı kaçırmaması gereken bir bölge. Afrika'da iş kadınlarının her yerde daha etkin olduğunu görüyoruz. Afrika'da ticaret daha çok kadınların elinde. Biz de bunu ülkemiz lehine kullanabilmek için kadın başkanlarımızla Afrika'da daha etkiniz. Kadın büyükelçilerimizin de Afrika'da sayıları oldukça fazla.

Bunların hepsinin etkilerini zamanla göreceğiz. Afrika'da kaçırdığımız fırsatlar olabilir fakat son dönemde Eximbank'ın bizim müteahhitlere desteklerini artırdığını, müteahhitlerimizin Afrika'da oldukça etkin işler yaptığını duyuyoruz. Afrika ile ticaret hacmimizi artırmak için çok sayıda planımız var. Bu konudaki çalışmalarımız hızlı şekilde devam ediyor."

Çin'in Türkiye'den çok daha önce Afrika'da yer aldığını belirten Gözbaşı, ülkelerin o bölgeye giderken finansmanı ile birlikte gittiğini, Türkiye'nin bunu yeni yeni yapmaya başladığını, bu yüzden orada daha fazla yer alacağını, inşaat sektörü dışında Türk firmalarının Mauritius'ta turizm sektöründe iş birlikleri yapabileceğini vurguladı.

"Ürünün hangi ülkeye satılacağı konusundaki fırsatların iyi bilinmesi gerekir"

Berna Gözbaşı, ilk ihracat sürecine ilişkin deneyimlerini anlatırken, ürünün hangi ülkeye satılacağı konusundaki fırsatların iyi bilinmesi ve araştırılması gerektiğini aktararak, firmaların yeni dönemde Afrika'daki fırsatları kaçırmaması gerektiğini söyledi.

Kadın girişimci olarak kendi hikayesine değinen Gözbaşı, 10 kişi ile 800 metrekarede başladığı yatak üretiminde şu anda yaklaşık 1.000 kişiye istihdam sağladığını ve geçen yıl ihracatlarının yaklaşık 100 milyon doları bulduğunu bildirdi.

Gözbaşı, "Kayseri'de bu işe başladığımda 'bu işi yapamayacağımı, kısa süre dayanabileceğimi, hevesle başladığımı' söylediler. Bunların tamamına kulaklarımı tıkadım. Çünkü iş yaparken kadın ya da erkeğin çok da farklı olduğunu düşünmüyorum. Eğitiminiz iyiyse, yaptığınız işe hakimseniz, erkek ya da kadın fark etmiyor. Erkekle kadın yan yana mücadele ederse başarılı olabilir." ifadelerini kullandı.

"Pes etmemeyi, sabretmeyi kulüp başkanlığında öğrendim"

Futbol kulübü başkanlığı öncesi futbola sadece taraftar olarak ilgisi bulunduğunu aktaran Gözbaşı, "Kulüp başkanlığına kısa bir süreliğine diye başladım. Hayatımın en büyük çalışması ve uğraşma süreci kulübü toparlama süresi oldu. Asıl pes etmemeyi, sabretmeyi burada öğrendim. 10-15 günlüğüne diye başlayıp hala bırakamadığım bir görev." şeklinde konuştu.

Gözbaşı, Türkiye'de kadın futbolunun Avrupa ve dünyadaki kadar gelişmesi için algı ve finansal nedenlerden dolayı biraz zamana ihtiyaç olduğunu söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu