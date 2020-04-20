Ticari araçtan etrafa ateş açtılar: 5 yaralı Konya'da bir araçtan tüfekle açılan ateş sonucu caddede bulunan 5 kişi yaralandı.

Konya'da bir araçtan tüfekle açılan ateş sonucu caddede bulunan 5 kişi yaralandı.

Olay, merkez Karatay ilçesi Kalenderhane Mahallesi Doğanlar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahalleye gelen sürücüsü ve plakası belirlenemeyen hafif ticari araçtan ateş açıldı. Açılan ateş sonrası cadde üzerinde bulunan Yusuf Y., İmiş R., Fatih E., Nevzat K., ve Nusret K., yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olay sırasında kalp sıkışması sonrası Yazgülü K'nin ise kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

(İHA)

Kaynak: İHA