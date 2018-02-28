Ticari Araçta Esrar Yakalandı
Gaziantep’te polis, şüphe üzerine durduğu ticari araçta yaptığı aramada, esrar maddesi ele geçirdi.
Gaziantep'te polis, şüphe üzerine durduğu ticari araçta yaptığı aramada, esrar maddesi ele geçirdi.
Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Yıldırım ekipleri Süleymanşah Mahallesi Türkmenler Caddesi üzerinde durumundan şüphelenerek durdurulan ticari aracın içerisinde yapılan kontrollerde 983 gram esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili yabancı uyruklu A.M. isimli şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
Şüpheli şahıs hakkında yapılan yasal işlemler sonrası adli makamlara sevk edildi. - GAZİANTEP
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