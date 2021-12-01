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Ticari araçların lastikleri tek tek denetlendi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Ticari araçların lastikleri tek tek denetlendi

Bolu'da, 1 Aralık'ta ticari araçlar için başlayan kar lastiği zorunluluğu nedeniyle TEM Otoyolu girişinde denetim yapan trafik ekipleri, durdurulan araçların lastiklerine bakarak ölçüm yaptı.

BOLU (İHA) - Bolu'da, 1 Aralık'ta ticari araçlar için başlayan Kar lastiği zorunluluğu nedeniyle TEM Otoyolu girişinde denetim yapan trafik ekipleri, durdurulan araçların lastiklerine bakarak ölçüm yaptı.

Türkiye genelinde ticari araçlar için 1 Aralık tarihinde başlayan kış lastiği takma zorunluluğu kapsamında trafik ekipleri, denetimlere başladı. Bolu Bölge Trafik ekipleri, kış lastiği zorunluluğunun başlamasıyla birlikte TEM Otoyolu batı gişelerinde kış lastiği denetimi yaptı. Trafik ekipleri tarafından durdurulan ticari araçlarda kış lastiği takılıp takılmadığı kontrol edilerek, lastiklerin diş derinlikleri ölçüldü.

Kar lastiği takılı olmayan ya da lastikleri uygun olmayan sürücülere 868 TL para cezası kesildi. - BOLU

Ticari araçların lastikleri tek tek denetlendi

Ticari araçların lastikleri tek tek denetlendi

Ticari araçların lastikleri tek tek denetlendi

Ticari araçların lastikleri tek tek denetlendi

Ticari araçların lastikleri tek tek denetlendi

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