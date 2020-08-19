Ticari araçlara sıkı korona denetimi Ticari araçlara sıkı korona denetimi KİLİS - Kilis trafik ekipleri, şehir içi toplu taşıma araçlarında korona tedbirlerine uyulup uyulmadığı konusunda denetimleri sıklaştırdı.

Ticari araçlara sıkı korona denetimi

KİLİS - Kilis trafik ekipleri, şehir içi toplu taşıma araçlarında korona tedbirlerine uyulup uyulmadığı konusunda denetimleri sıklaştırdı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri Kilis kent merkezinde Covid 19 ile mücadele kapsamında, ticari araçlar üzerinde denetimleri sıklaştırdı. Trafik ekipleri, durdurdukları ticari taksi ile şehir içi dolmuşlarında, sosyal mesafeye uyulup uyulmadığı, dezenfekte olup olmadığı kontrolünü yaparak, sürücüleri ve yolcuları uyarıyor. Ticari araç sürücüleri, Kurullara uyduklarını ifade ederek, denetimlerden memnun olduklarını ifade ettiler.

Kaynak: İHA