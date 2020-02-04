Ticari araçla otomobil kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı
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Ticari araçla otomobil kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde ticari araçla otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

04.02.2020 19:35 | Son Güncelleme: 04.02.2020 19:35
Ticari araçla otomobil kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı

'nın ilçesinde ticari araçla otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 UR 134 plakalı ticari araçla 16 ADF 01 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada her iki araçta bulunan Nuran Z., Mehmet A., Ebru A., Oktay A., Emin K. ve Nedim K. çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar Yenişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yenişehir jandarması kazayla ilgili inceleme başlattı.

(İHA)

Kaynak: İHA
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