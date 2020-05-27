Ticari araçla otomobil çarpıştı: 1'i ağır 4 yaralı
Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 4 kişi yaralandı.
27.05.2020 21:24 | Son Güncelleme: 27.05.2020 21:32
Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 4 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Ürgüp ilçesi çevre yolu devlet hastanesi yakınlarında meydana geldi. Kayseri istikametine seyreden M.B. idaresindeki 27 VL 401 plakalı otomobil, yan yoldan çıkan Z.Ç. yönetimindeki 50 UB 884 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada iki araç hurdaya dönerken araçlarda bulunan toplam 4 kişi yaralandı. Kazada yaralananlara ilk müdahalenin yapılmasının ardından yaralılar ambulansla Nevşehir'de çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kazada M.B.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. - NEVŞEHİR
Kaynak: İHA