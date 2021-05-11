Ticari araçla çarpışan motosikletli kurye ağır yaralandı
Düzce'de hafif ticari araçla çarpışarak ağır yaralanan motosikletli kurye hastaneye kaldırıldı.
Düzce'de hafif ticari araçla çarpışarak ağır yaralanan motosikletli kurye hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Samet K'nin kullandığı 09AEM 704 plakalı motosiklet Sancaklar Mahallesi mevkisinde kavşaktan dönmeye çalışan Özgür E. idaresindeki 81 FK 883 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan kurye Samet K. ağır yaralandı.
Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Acil Servisinde tedavi altına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Ali Kuş