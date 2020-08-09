Ticari araçla çarpışan minibüs yoldan çıkarak bariyerlere vurdu
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Ticari araçla çarpışan minibüs yoldan çıkarak bariyerlere vurdu

Arnavutköy-Habipler yolunda meydana gelen trafik kazasında ticari araç yolcu minibüsüyle çarpıştı.

Ticari araçla çarpışan minibüs yoldan çıkarak bariyerlere vurdu
09.08.2020 13:02 | Son Güncelleme: 09.08.2020 13:39

Arnavutköy-Habipler yolunda meydana gelen trafik kazasında ticari araç yolcu minibüsüyle çarpıştı.

Çarpışmanın şiddeti minibüs yoldan çıkarak bariyerlere vurdu. Kazada kimse yaralanmadı.

Kaza, dün gece saat 23.00 sularında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gaziosmanpaşa-Arnavutköy seferini yapan yolcu minibüsü Boğazköy Işıklar Mevkiinde ilerlerken önünde seyir halinde olan 77 DH 770 plakalı ticari araç ile çarpıştı. Yolcu minibüsü çarpmanın etkisiyle yoldan çıkarak bariyerlere vurdu. Minibüste kimse yaralanmazken minibüsü bulunduğu yerden yolcular el birliği ile çıkardı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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