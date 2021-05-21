Ticari araçla çarpışan kurye yaralandı
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Ticari araçla çarpışan kurye yaralandı

İhlas Haber Ajansı / Cihan Atik - Haberler | 3. Sayfa

Ticari araçla çarpışan kurye yaralandı Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada kurye yaralandı.

Ticari araçla çarpışan kurye yaralandı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada kurye yaralandı.

Kaza, Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde Serdar Mahallesi'nde bulunan kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Ö. idaresindeki 59 PH 161 plakalı hafif ticari araç seyir halindeyken aniden önüne çıkan B.K. idaresindeki 41 AGV 958 plakalı motorlu kuryeye çarptı. Çarpmanın etkisi ile motorlu kurye B.K. yaralandı. Durumu gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı kuryeyi ambulansa alarak, hastaneye götürdü.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Ticari araçla çarpışan kurye yaralandı
Ticari araçla çarpışan kurye yaralandı
Ticari araçla çarpışan kurye yaralandı
Ticari araçla çarpışan kurye yaralandı
Ticari araçla çarpışan kurye yaralandı
Ticari araçla çarpışan kurye yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Cihan Atik

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