Ticari araca çarpan atv sürücüsü ölümden döndüğü anlar kamerada
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Ticari araca çarpan atv sürücüsü ölümden döndüğü anlar kamerada

Ticari araca çarpan atv sürücüsü ölümden döndüğü anlar kamerada Manavgat'ta atv, ticari araca çarptı: 1 yaralı Antalya'nın Manavgat ilçesinde ters yönden gelen Atv motosikletin ticari araca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

07.09.2020 12:15 | Son Güncelleme: 07.09.2020 12:22

Ticari araca çarpan atv sürücüsü ölümden döndüğü anlar kamerada

Manavgat'ta atv, ticari araca çarptı: 1 yaralı

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde ters yönden gelen Atv motosikletin ticari araca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıyan kazada, Atv motosiklet sürücüsünün çarpmanın ardından motosikletten fırlayarak otomobilin üzerine düştüğü görülüyor.

Kaza Aşağı Hisar Mahallesi Mithatpaşa Caddesinde Hisar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Demokrasi Bulvarı istikametine seyir halindeki Mürsel Şafak'ın kullandığı 14 KU 858 plakalı ticari araca, Orhangazi Caddesinden Mithatpaşa Caddesine çıkan Harun Hacıabbasoğlu'nun kullandığı Atv motosiklet çarptı.

Kazada, çarpışmanın şiddetiyle Atv'den fırlayarak ticari aracın ön camına başını çarpan sürücü Harun Hacıabbasoğlu yaralandı. Olay yerinde ilk müdahale çevredeki vatandaşlar tarafından yapılan Hacıabbasoğlu, 112 sağlık ekibinin yaptığı müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza güvenlik kameraları tarafınan da saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde Yolunda devam eden otomobile hızla gelen atv'nin çarpması ve sürücünün savrulduğu anlar kalıt altına alındı.

Ticari araca çarpan atv sürücüsü ölümden döndüğü anlar kamerada

Kaynak: İHA

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