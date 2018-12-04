Ticari Araç Yunus Ekibine Çarptı: 2 Polis Yaralandı

İzmir'in Konak ilçesinde ticari aracın motorize yunus ekibine çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 polis memuru yaralandı. Alınan bilgiye göre, Konak ilçesi Şehitler Caddesi'nde İ.K yönetimindeki 35 DON 63 plakalı hafif ticari araç refüjü aşarak 35 A 4871 plakalı yunus ekibine ait devriye görevi yapan polis motoruna çarptı. Kazanın ardından bölgeye 112 sağlık ekipleri ve polisler sevk edildi. Yaralanan yunus ekibinde görevli 2 polis ilk müdahalenin ardından Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, polislerin hayati tehlikesinin bulunmadığı, vücutlarında kırıklar olduğu belirlendi. Kazaya karışan hafif ticari aracın sürücüsü İ.K gözaltına alındı.

(Serdar Yılmaz - Sinan Yeniçeri/İHA)