Ticari araç şoförlerine yönelik alkol ve uyuşturucu madde denetimi
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Ticari araç şoförlerine yönelik alkol ve uyuşturucu madde denetimi

Emniyet Genel Müdürlüğünce (EGM), ülke genelinde "ticari araç şoförleri üzerinde alkol ve uyuşturucu/uyarıcı madde etkisinde araç kullanımına" yönelik denetim gerçekleştirildi.

09.12.2019 12:56 | Son Güncelleme: 09.12.2019 12:56
Ticari araç şoförlerine yönelik alkol ve uyuşturucu madde denetimi

Emniyet Genel Müdürlüğünce (EGM), ülke genelinde "ticari araç şoförleri üzerinde alkol ve uyuşturucu/uyarıcı madde etkisinde araç kullanımına" yönelik denetim gerçekleştirildi.

EGM'den yapılan açıklamaya göre, trafik güvenliğini sağlamak, alkol, uyuşturucu ve uyarıcı madde etkisinde araç kullanımı kaynaklı trafik kazalarını önlemek amacıyla 4-5 'ta 81 ilde denetim gerçekleştirildi.

Uygulamalarda 63 bin 18 araç ve sürücü denetlendi, 404 sürücünün alkol, 6 sürücünün uyuşturucu etkisinde araç kullandığı tespit edildi. Bu sürücüler hakkında yasal işlem yapıldı.

Denetimlerde 734 araç trafikten men edilirken 354 sürücünün ehliyetine geçici olarak el konuldu.

Uygulamalarda 5 bin 984 trafik kural ihlali tespit edilerek cezai işlem yapıldı.

Kaynak: AA
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