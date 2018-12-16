Ticari Araç Sahipleri Eylem Yaptı

Ticari araç sahibi bir grup, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişlerde kesilen cezalar sebebiyle eylem yaptı.

Geçiş yasağının kendilerine tebliğ edilmediğini, bu konuda bilgileri olmadığı ve bu yüzden kesilen cezalar nedeniyle mağdur olduklarını öne süren araç sahipleri TEM Otoyolu Kavacık istikameti üzerinde bulunan tır parkında bir araya geldi.

Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, gazetecilere grup adına yaptığı açıklamada, "Binlerce hafif ticari araç panelvan, minibüs sahibi ödenemeyecek cezalarla karşı karşıya kaldı." dedi.

Ağaoğlu, şunları kaydetti:

"Konuyu araştırdığımızda şunu gördük. 2016 yılı ağustos ayında ulaşım koordinasyon merkezi bir karar alarak birinci sınıf ve hafif ticari araçlar dışındaki ağır tonajlı araçların Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne yönelmesini belirliyor. Ancak daha sonra 2 Kasım 2016'da yeni bir karar alınıyor. Bu karara göre artık aks aralığı 3 metre 20 santimin üzerinde olan hiçbir araç Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü kullanamayacakmış. Ama kimsenin haberi yok. Trafik polislerine soruluyor, trafik polislerinin haberi yok. Benim de haberim yok. Mağdurlar Kamu Denetçiliği'ne başvuracak. Orada bu konu çözümlenmezse işleri zor çünkü bu cezalardan ötürü kamu alacaklı gözüküyor kendilerinden. ve yapılandırmanın da tarihi 27 Ağustos 2018'de sona erdiğinden ötürü bu cezaları ödemeleri mümkün değil. Araçlarını muayene ettiremeyecekler, satamayacaklar. Hurdalığa kaldırıp koyacaklar. Ceplerinde, evlerinde, bankalarda üzerlerine kayıtlı para pul ne varsa, miras dahil, miras haklarına kadar hacizle karşı karşıya kalacaklar."

Açıklamaların ardından araç sahipleri olaysız dağıldı.