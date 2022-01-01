Park halindeki tıra çarpan ticari araç sürücüsü hayatını kaybetti: Feci kaza kamerada - Haberler
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Park halindeki tıra çarpan ticari araç sürücüsü hayatını kaybetti: Feci kaza kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Park halindeki tıra çarpan ticari araç sürücüsü hayatını kaybetti: Feci kaza kamerada Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde hafif ticari aracın park halindeki tıra çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

DOĞUBEYAZIT, AĞRI (İHA) - Park halindeki tıra çarpan ticari araç sürücüsü hayatını kaybetti: Feci kaza kamerada

AĞRI - Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde hafif ticari aracın park halindeki tıra çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, dün saat 19.00 sularında Türkiye-İran karayolunda meydana geldi. Ahmet Kandemir yönetimindeki hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkıp yolun sağında park halindeki tıra arkadan çarptı. Kazada sürücü Kandemir ile yanındaki Mustafa Kandemir yaralandı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine sevk edilen ambulansla önce Doğubayazıt'a bir özel hastaneye kaldırılan yaralılardan evli ve 1 çocuk babası Ahmet Kandemir, Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Kandemir, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Mustafa Kandemir'in ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan kaza bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Park halindeki tıra çarpan ticari araç sürücüsü hayatını kaybetti: Feci kaza kamerada

Park halindeki tıra çarpan ticari araç sürücüsü hayatını kaybetti: Feci kaza kamerada

Park halindeki tıra çarpan ticari araç sürücüsü hayatını kaybetti: Feci kaza kamerada

Park halindeki tıra çarpan ticari araç sürücüsü hayatını kaybetti: Feci kaza kamerada

Park halindeki tıra çarpan ticari araç sürücüsü hayatını kaybetti: Feci kaza kamerada

Park halindeki tıra çarpan ticari araç sürücüsü hayatını kaybetti: Feci kaza kamerada

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