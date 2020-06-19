Ticari araç park halindeki tıra arkadan çarptı: 5 yaralı Uşak'ın Banaz ilçesinde, ticari aracın park halindeki tıra çarpması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Uşak'ın Banaz ilçesinde, ticari aracın park halindeki tıra çarpması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, gece saat 03.00 sıralarında 31 Ağustos Mahallesi Sakarya Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Mehmet P. idaresindeki 45 AET 090 plakalı ticari araç, park halindeki 38 EG 411 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan araç sürücüsü Mehmet P. ile birlikte bulunan yolcular Semra P., Senanur P., Hatice Kübra P., Zehra P. adlı 5 kişi olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - UŞAK

Kaynak: İHA