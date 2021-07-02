Ticari araç kiralamalarında yeni düzenlemenin pazarı büyüteceği düşünülüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ticari araç kiralamalarında yeni düzenlemenin pazarı büyüteceği düşünülüyor

Ticari araç kiralamalarında yeni düzenlemenin pazarı büyüteceği düşünülüyor
Anadolu Ajansı / Abdulselam Durdak - Haberler | Güncel

LeasePlan Türkiye Genel Müdürü Türkay Oktay, yeni düzenlemeyle hafif ticari araçların kiralanmasının önündeki engellerin tamamen ortadan kalktığını belirterek, "Burada yapılan revizyonla, artık bir adet hafif ticari araca ihtiyacı olan şirketler için de kiralama yolu açılmış oldu.

LeasePlan Türkiye Genel Müdürü Türkay Oktay, yeni düzenlemeyle hafif ticari araçların kiralanmasının önündeki engellerin tamamen ortadan kalktığını belirterek, "Burada yapılan revizyonla, artık bir adet hafif ticari araca ihtiyacı olan şirketler için de kiralama yolu açılmış oldu. Böylelikle bu şirketler de edindikleri hafif ticari araçların satın alma maliyetine katlanmadan kiralama yolunu tercih edebilir ve bakım, onarım, muayene, lastik gibi operasyonel maliyetlerin de içinde bulunduğu aylık sabit bir kira bedeli ile operasyonel kiralamanın avantajlı dünyasından faydalanabilirler." ifadelerini kullandı.

Leaseplan açıklamasına göre, Türkiye'de hafif ticari araç kiralamalarının önündeki engelin 2019 yılı itibarıyla kısmi olarak kaldırılmasının ardından, Haziran 2021'de yeni gerçekleşen düzenlemeyle bu yöndeki kiralamaların önü tamamen açıldı.

Ticari araç kullanımlarında gerekli olan K2 belgesini çıkarmak için istenen bir ticari araç özmal şartı kaldırıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan "Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" kapsamında artık kendi ürünlerini taşıyan şirketler K2 belgesine ticari araçlarını sadece kiralayarak da sahip olabilecekler.

Hem binek hem de hafif ticari araç müşterilerine kapsamlı çözümler sunan ve söz konusu olumlu gelişmeyi memnuniyetle karşılayan LeasePlan, bu doğrultuda hafif ticari araç kiralamalarını da çok daha yukarılara taşımayı hedefliyor.

"Hem filo kiralama sektörünün hem de hafif ticari araç sektörünün ivmelenerek büyüyeceğini düşünüyoruz"

Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen LeasePlan Türkiye Genel Müdürü Oktay, şunları kaydetti:

"Öncelikle bu oldukça sevindirici bir gelişme. Hafif ticari araçların kiralanabilmesi kapsamında yaklaşık 1,5 yıl önce olumlu bir adım atılmıştı. Fakat kendi alanında taşımacılık yapacak şirketlerden istenen K2 Yetki Belgesi'nde 'en az 1 birim taşıta sahip olması gerekmektedir' ibaresi, özellikle KOBİ ve tek hafif ticari araçla taşımacılık yapan şirketler için kiralama önünde büyük bir engel teşkil ediyordu. Burada yapılan revizyonla, artık bir adet hafif ticari araca ihtiyacı olan şirketler için de kiralama yolu açılmış oldu. Böylelikle bu şirketler de edindikleri hafif ticari araçların satın alma maliyetine katlanmadan kiralama yolunu tercih edebilir ve bakım, onarım, muayene, lastik gibi operasyonel maliyetlerin de içinde bulunduğu aylık sabit bir kira bedeli ile operasyonel kiralamanın avantajlı dünyasından faydalanabilirler. Bu gelişme ile hem filo kiralama sektörünün hem de Türkiye otomotiv pazarı içindeki hafif ticari araç sektörünün ivmelenerek büyüyeceğini düşünüyoruz."

"Ticari araç kiralama taleplerinde artış bekliyoruz"

Hafif ticari araçların kiralanmasının önündeki engellerin tamamen ortadan kalktığını dile getiren Oktay, "Artık satın alma maliyetine katlanmak zorunda kalmayacak tüm şirketlerin ama özellikle KOBİ'lerin hafif ticari araç parklarının da yenilenmesini bekliyoruz. Yüksek satın alma maliyetleri sebebiyle araç yenileme terminleri uzun olan pazarımızda, bu gelişme ile hafif ticari aracını yenilemek isteyen şirketler de aylık kira bedelleri ile ilerleyebilecek. Biz de LeasePlan olarak daha da genişleyen ticari araç filomuzla ve KOBİ'ler ile filo müşterilerimize sunduğumuz çeşitlenen ayrıcalıklı hizmetlerimizle, hedeflerimizi ciddi biçimde yükseltiyoruz." ifadelerini kullandı.

LeasePlan ticari araç kiralamada hedef büyütüyor

Hafif ticari araç kiralamalarında yeni düzenlemeyle LeasePlan olarak çıtayı daha da yükselteceklerini belirten Oktay, şunları aktardı:

"Söz konusu düzenleme, sektörün büyümesi olduğu kadar, halihazırda tek hafif ticari araç ihtiyacı olan müşterilerimiz için oldukça sevindirici bir gelişme. Biz zaten LeasePlan olarak, 2019 yılı itibarıyla ilk önemli engelin ortadan kaldırılmasının ardından, büyük bir hızla ticari araç kiralama kampanyalarımızı devreye almıştık ve 'tiklakirala.com' dahil olmak üzere tüm satış kanallarımızda bütçeye ve ihtiyaca uygun hafif ticari araçlar sunmaya devam ediyorduk. Bu yoldaki somut adımlarımıza devam edeceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulselam Durdak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arifiye'deki tank paleti fabrikası çalışanlarına hitap etti: (2)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arifiye'deki tank paleti fabrikası çalışanlarına hitap etti: (2)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Onlar istese de istemese de Türkiye, istiklalini ve istikbalini güvence altına alacak adımları atacak ve hedeflerine mutlaka...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Onlar istese de istemese de Türkiye, istiklalini ve istikbalini güvence altına alacak adımları atacak ve hedeflerine mutlaka...
Elmalı davasındaki çocukların yakını aileyi uyardıklarını söyledi
Elmalı davasındaki çocukların yakını aileyi uyardıklarını söyledi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ali Babacan Mustafa Şentop Mustafa Varank Vladimir Putin
Magazin Acun Ilıcalı Kenan Doğulu Burak Özçivit Ece Çeşmioğlu
Spor Ali Koç Mesut Özil Metin Oktay Şenol Güneş Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Ticari araç kiralamalarında yeni düzenlemenin pazarı büyüteceği düşünülüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.7.2021 16:02:43. #1.16#

title