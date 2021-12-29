Ticari araç elektrikli bisiklete çarptı: 1 yaralı

Afyonkarahisar'da bir ticari aracın park yerinden çıktığı esnada yanından geçen elektrikli bisiklete çarpması sonucu, meydana gelen kazada yaşlı bir kadın yaralandı. Kaza sonrası yere yığılarak acı içinde kıvranan kadını gören çevredeki bazı esnaf elektrikli bisiklete çarpan ticari aracın şoförüne 'Niye ambulansı aramıyorsun' diyerek tepki gösterdi.

Kaza, kent merkezi Burmalı Mahallesi park yokuşunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, park halindeki 03 ABR 716 plakalı ticari araç park yerinden yola çıktığı esnada yanından geçen elektrikli bisikleti görmeyerek çarptı. Çarpmanın etkisiyle elektrikli bisikleti kullanan yaşlı adam ve yolcu olarak bulanan yaşlı kadın yere yığıldı. Acı içerisinde kıvranan kadına çevredeki esnaf yardımcı olarak düştüğü yerden kaldırdı. Yaşlı kadının acı içerisinde kıvrandığını gören çevredeki bazı esnaf kadına çarpan ticari aracın sürücüsüne "Sen çarpmadın mı? Neden ambulansı aramıyorsun, ara sana" diyerek tepki gösterdi. Yaşlı kadın olay yerine gelen ambulans ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. - AFYONKARAHİSAR