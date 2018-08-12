Ticari Araç Devrildi: 2 Ölü, 2 Yaralı

Gaziantep'te kontrolden çıkıp tarlaya devrilen hafif ticari araçtaki 2 kuzen hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde Gaziantep - Yavuzeli karayolunun 25'inci kilometresinde meydana geldi. 27 GL 589 plakalı Ahmet Tok idaresindeki hafif ticari araç, Bedirköy Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkıp tarlaya devrildi. Kazada araçta bulunan 35 yaşındaki Mehmet Özalp ile kuzeni 40 yaşındaki Ali Özalp olay yerinde hayatını kaybetti, 2 kuzenin cenazesi otopsi işlemleri yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Burada yapılan otopsi işlemlerinin ardından cenazeler ailelerine teslim edildi.

Araçta bulunan araç sürücüsü Ali Tok ve diğer bir kişi de yaralandı. Yaralanan şahısların ise, tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

(İHA)