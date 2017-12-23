Ticari Alanlar Açık Artırmayla Satıldı

İstanbul'un merkezi lokasyonlarında yer alan ticari alanların satışı için düzenlenen açık artırmada 249 milyon liralık peşin satış yapıldı.



Nef tarafından ticari alanların satışı için düzenlenen ve binden fazla yatırımcının katıldığı açık artırmada 9 saat içinde vergiler dahil 249 milyon liralık peşin satış yapıldığı duyuruldu. Şirket açıklamasına göre, noter huzurunda gerçekleşen açık artırmada İstanbul'un merkezi lokasyonlarındaki 141 ticari alanın yüzde 94'ü sahiplerini buldu. TURYAP tarafından düzenlenen ve ticari gayrimenkul danışmanlığını JLL'in üstlendiği açık artırmada; Ataköy, Bahçelievler, Levent, Topkapı, Basın Ekspres, Sancaktepe, Kağıthane, Merter ve Kemerburgaz'da yer alan Nef ticari üniteleri satışa sunuldu. binin üzerinde yatırımcının katıldığı açık artırmada kıyasıya bir rekabet yaşandı.



Açık arttırmayı değerlendiren Nef İcra Kurulu Üyesi Selçuk Çelik "İlk defa düzenlediğimiz açık artırmada bini aşan katılımcı olması bizi çok mutlu etti. Satışa çıkan mağazaların yarısı 2 milyon TL'nin üzerinde satıldı. Peşin fiyatları 10 milyon TL'yi aşan mağaza satışları gerçekleşti" diye konuştu.



İnternet ortamından katılan yatırımcıların da alım yaptığı ve ara birleştirme (interconnect) ve toplu alımların yaşandığı açık artırma süreci, gayrimenkul tarihinde katılımcı sayısı ve profili ile "gayrimenkul sektöründe yapılan ilk özel açık artırma" olarak başarıyla gerçekleşti. Saat 14.00'de başlayıp 22.30'a kadar 9 saat süren açık artırmada hazır bulunan noter tarafından tüm sonuçlar tasdiklendi.



"Ekonomimize duyulan güveni bir kez daha gösterdik"



Nef İcra Kurulu Başkanı Erden Timur, açık artırma sonrasında yapığı açıklamada, son 3 yıldır gayrimenkul sektöründe liderliği koruduklarının altını çizerek, "Nef olarak her projemizi daha iyi olması için en ince detayına kadar düşünerek planlıyor ve hayata geçiriyoruz. Bu başarımızın temelini de bu anlayışımız oluşturuyor" ifadelerini kullandı.



Timur sözlerine şöyle devam etti: "İlk defa açık artırmayla satışa çıkardığımız ticari ünitelerimize olan yoğun ilgi projelerimize ve Nef markasına duyulan güvenin bir göstergesi. Geçen haftalarda da Nef Çekmeköy ile konut satışında bir rekora imza atmıştık. Ekonomimize ve sektörümüze duyulan güveni bir kez daha gösterdiğimiz için ayrıca mutluluk duyuyoruz. Önümüzdeki dönemlerde de sektörümüzde yeniliklerin kaynağı olmaya ve her açıdan Nef müşterilerinin beklentilerini en iyi şekilde karşılamaya devam edeceğiz."



"Gayrimenkul pazarlamasında yepyeni bir sayfa açıldı"



Turyap İcra Kurulu Üyesi Bilge Öztürk şu ifadeleri kullandı: "Bu büyüklükte yapılan ilk özel sektör açık artırması olan Nef müzayedesinde sonucu organizatör olarak bizde merak ediyorduk. Günün sonunda rekor bir satış ile son dönemde yaptığımız en başarılı açık artırmaların başında yer aldı. Bu sonuç ile NEF, 2018 yılı satış trendinin açık artırma olacağını göstererek sektöre bir yenilik getirmiş oldu." - İSTANBUL