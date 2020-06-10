Ticarette Dijitalleşme için Yeni Bir Karar Alındı Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ticarette dijitalleşme ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Açıklanan bilgilere göre şirket yetkilileri ihtiyaç duydukları ticaret sicili belgelerine ilişkin başvurularını elektronik ortamda yapabilecek ve harç bedellerini ödeyebilecek.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ticarette dijitalleşme ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Açıklanan bilgilere göre şirket yetkilileri ihtiyaç duydukları ticaret sicili belgelerine ilişkin başvurularını elektronik ortamda yapabilecek ve harç bedellerini ödeyebilecek. Ticarette dijital dönüşüm çalışmaları ile ilgili detaylar haberimizde.

Ticarette Dijitalleşme Dönemi Başlıyor

Ticaret Bakanı Pekcan, "MERSİS üzerinden başlattığımız elektronik belge uygulaması ile şirket yetkilileri ihtiyaç duydukları ticaret sicili belgelerine ilişkin başvurularını elektronik ortamda yapabilecek ve harç bedellerini ödeyebilecek" şeklinde konuştu.

E-belge uygulaması ile ilgili açıklama yapan Ticaret Bakanı Pekcan, konuşmasına şu şekilde devam etti:

"Bugün itibarıyla Ankara, İstanbul ve İzmir Ticaret Sicili Müdürlüklerimizde hayata geçirilen ve kısa sürede tüm müdürlüklerimizde devreye alınacak e-belge uygulaması ile işlemler hızlı bir şekilde tamamlanabilecek ve Müdürlüklerimizdeki yoğunluk asgari düzeye indirilecek. Diğer taraftan anonim şirketlerin genel kurul toplantıları için Bakanlık temsilcisi görevlendirme işlemleri de MERSİS üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirilebilecek."

"İç ticaretin dijitalleşmesine, vatandaşlarımızın talep ettikleri hizmete daha kolay, şeffaf, hızlı, güvenli şekilde ulaşmasına katkı sağlayacak bu çalışmalarımızın ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum."