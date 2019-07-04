Ticarette ‘Bereketli Hilal’ atağı

İstanbul Ticaret Odası, Batı ve Ortadoğu uygarlıklarının doğduğu bölge olan ve Bereketli Hilal olarak bilinen bölgenin iki önemli noktasını, Bağdat ve Amman'ı yakın markaja aldı.

Ticarette ‘Bereketli Hilal’ atağı

İstanbul Ticaret Odası, Batı ve Ortadoğu uygarlıklarının doğduğu bölge olan ve Bereketli Hilal olarak bilinen bölgenin iki önemli noktasını, Bağdat ve Amman'ı yakın markaja aldı...

Kaynak: Dunya.com

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