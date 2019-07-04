Ticarette ‘Bereketli Hilal’ atağı
İstanbul Ticaret Odası, Batı ve Ortadoğu uygarlıklarının doğduğu bölge olan ve Bereketli Hilal olarak bilinen bölgenin iki önemli noktasını, Bağdat ve Amman'ı yakın markaja aldı.
İstanbul Ticaret Odası, Batı ve Ortadoğu uygarlıklarının doğduğu bölge olan ve Bereketli Hilal olarak bilinen bölgenin iki önemli noktasını, Bağdat ve Amman'ı yakın markaja aldı...
Kaynak: Dunya.com
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