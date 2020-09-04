Ticaretin hızına hız katan dijital dönüşüm
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Ticaretin hızına hız katan dijital dönüşüm

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından çıkarılan Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yapılan dijital dönüşüm sayesinde, elektronik ortamda intikal eden ilanlar 2 saat içerisinde yayımlanmaya başladı.

Ticaretin hızına hız katan dijital dönüşüm
04.09.2020 12:02 | Son Güncelleme: 04.09.2020 12:07

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından çıkarılan Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yapılan dijital dönüşüm sayesinde, elektronik ortamda intikal eden ilanlar 2 saat içerisinde yayımlanmaya başladı.

ATSO Başkanı Çetin Demirci, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, TOBB ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü iş birliği ile ilanların elektronik ortamda Gazete Müdürlüğüne gönderilmesi e-dönüşüm projesi başlatıldığını, projeyle, MERSİS'te gerçekleştirilen tescili ihtiva eden ilanın, elektronik ortamda Gazete Müdürlüğüne aktarıldığını ve en geç iki saat içerisinde Gazetede yayımlandığını söyledi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından 2020 yılını Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi için dijital dönüşüm yılı olarak ilan edildiğini vurgulayan Demirci, Gazetenin yazılım alt yapısı yenilendiğini, internet sitesinin güncellenerek, e-devlet kapısı üzerinden veya e-imza ile de giriş yapılabildiğini söyledi.

Demirci, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanan ilanlarda, okuyucuların kullanım kolaylığına odaklı olarak ilan başlığında yer alan ticaret unvanlarının renklendirildiğini ve yeni yayın yönetim sistemi ile kağıt ortamında intikal eden ilanların 2 gün yerine takip eden gün içerisinde Gazetede yayımlandığını anlattı. - ARDAHAN

Kaynak: İHA

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