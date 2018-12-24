Ankara Sohbetleri'nin konuğu olan Ankara Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, ticaretin kurallarının A'dan Z'ye değişmesi gerektiğini belirterek, "Ticaretin Anayasası yeniden yazılmalı, sanayide de ticarette de iş yerleri belli kurallara bağlı olarak açılmalı" dedi.