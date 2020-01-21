: Ticareti yasak 75 kuş ele geçirildi

21.01.2020 13:59 | Son Güncelleme: 21.01.2020 14:01

Van'da, ticareti yasak 75 çiğdeci kuşu (common myna) ele geçirildi.

Gevaş İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Yoldöndü Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Van-Bitlis kara yolu Balaban yol kontrol noktasında, şüphe üzerine bir kamyoneti durdurdu.

Aramada, ticareti yasak türlerden 75 çiğdeci kuşu bulundu. El konulan kuşlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Görevliler tarafından Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezine götürülen kuşlar, burada sağlık kontrolünden geçirildi.

Merkez Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, yaban hayvanlarının korunmasını sağlamaya çalıştıklarını belirterek, "Kuşların beslenmesini sağladık. Yaptığımız müdahalelerin ardından kuşları, Gaziantep'teki hayvanat bahçesine gönderilmek üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim ettik." dedi.

Kaynak: AA

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