Ticareti yasak 21 piton ve 12 boa yılanı ele geçirildi
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Ticareti yasak 21 piton ve 12 boa yılanı ele geçirildi

26.02.2021 12:19 | Son Güncelleme: 26.02.2021 12:23

Kadıköy ve Eyüpsultan'da düzenlenen operasyonda ticareti yasak 21 piton, 12 boa ve 3 zehirli hongose cinsi yılan ele geçirilirken, ilgili şahsa 17 bin 400 lira para cezası uygulandı.

Kadıköy ve Eyüpsultan'da düzenlenen operasyonda ticareti yasak 21 piton, 12 boa ve 3 zehirli hongose cinsi yılan ele geçirilirken, ilgili şahsa 17 bin 400 lira para cezası uygulandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yasa dışı hayvan ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleriyle Kadıköy ve Eyüpsultan'daki 3 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı.

Operasyonda, damızlık olarak kullanılan değişik büyüklüklerde yavrularla birlikte 21 piton, 12 boa ile 3 zehirli hognose cinsi yılan, 4 tarantula, kertenkele türlerinden gecko ve savan monitörü, Çin ejderi ve çeşitli türlerde 25 sürüngen ile buzdolabında muhafaza edilen 40 ölü yılan ele geçirildi.

Ekiplerce ilgili şahsa, 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu'nun "bulundurulması ve ticareti yasak canlılar" ile "yasa dışı üretimi" düzenleyen ilgili maddeleri ihlalden toplam 17 bin 400 lira para cezası kesildi.

Korumaya alınan canlılar Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğünün protokolü bulunan hayvanat bahçesinde yaşamlarını sürdürecek.

Ticareti yasak 21 piton ve 12 boa yılanı ele geçirildi
Ticareti yasak 21 piton ve 12 boa yılanı ele geçirildi
Ticareti yasak 21 piton ve 12 boa yılanı ele geçirildi
Ticareti yasak 21 piton ve 12 boa yılanı ele geçirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı

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