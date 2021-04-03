Son dakika 3. sayfa: Ticareti taksi yolculuğu polis noktasında son buldu
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Son dakika 3. sayfa: Ticareti taksi yolculuğu polis noktasında son buldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika gelişmesine göre Bursa'da ticari taksiyle yolculuk yapan şahsın yolculuğu polis uygulamasında son buldu.

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Bursa'da ticari taksiyle yolculuk yapan şahsın yolculuğu polis uygulamasında son buldu. Şahsın 8. kez ceza yedi ortaya çıktı.

Türkiye genelinde 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması yüksek risk grubundaki 58 ilde Cuma saat 21: 00'de başladı. Kısıtlamaların başlamasıyla ekiplerde denetimlerini sıklaştırdı. İnegöl Polisi ilçenin farklı noktalarında uygulamalarını aralıksız sürdürüyor. Gelen araçlar tek tek durdurularak izin belgeleri kontrol ediliyor. Belgeleri olmayanlar hakkında ise kuralları ihlal etmekten dolayı cezai işlem uygulanıyor. Ahmet Akyollu Caddesinde gelen bir ticari aracı durduran ekipler yolcu olan S.A.'dan izin belgesi istedi. Ancak şahsın izin belgesinin olmadığını ifade etti. Ekipler izin belgesini olmayan şahıs hakkında işlem yaptı. S.A.'nın daha öncede 7 kez kısıtlamaları ihlal ettiği ve bunu 8. kez yaptığı belirlendi. Ekipler şahsı uyararak evine gönderdi. - BURSA

Son dakika 3. sayfa: Ticareti taksi yolculuğu polis noktasında son buldu
Son dakika 3. sayfa: Ticareti taksi yolculuğu polis noktasında son buldu
Son dakika 3. sayfa: Ticareti taksi yolculuğu polis noktasında son buldu
Son dakika 3. sayfa: Ticareti taksi yolculuğu polis noktasında son buldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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