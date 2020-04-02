Ticaret yavaşladı, mallar depolarda kaldı
Koronavirüs salgını depo ve antrepolarda da iş akışını alt üst etti.
02.04.2020 13:08 | Son Güncelleme: 02.04.2020 13:08
Koronavirüs salgını depo ve antrepolarda da iş akışını alt üst etti. Ticaretin yavaşlaması, sipariş iptalleri, birçok mağazanın kapanması ve sınır kapılarında yaşanan sorunlar nedeniyle mallar antrepolarda ve depolarda kaldı.
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Kaynak: Dunya.com