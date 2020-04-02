Ticaret yavaşladı, mallar depolarda kaldı Koronavirüs salgını depo ve antrepolarda da iş akışını alt üst etti.

Koronavirüs salgını depo ve antrepolarda da iş akışını alt üst etti. Ticaretin yavaşlaması, sipariş iptalleri, birçok mağazanın kapanması ve sınır kapılarında yaşanan sorunlar nedeniyle mallar antrepolarda ve depolarda kaldı. Kaynak: Dunya.com